De ce își numește Putin tot timpul dușmanii neonaziști? „Infruntarea cu forțele neonaziste din Ucraina era inevitabila, ele iși alegeau un moment sa atace”. Aflat la Vostocinii, in Extremul Orient rus, Vladimir Putin a repetat marți, 12 aprilie, refrenul cu o Ucraina pretins nazista, scrie L’Obs, citata de Rador. Un argument de propaganda construit de la zero pe care președintele rus il invocase cu cateva zile inaintea lansarii ofensivei, apoi din nou in ziua atacului. A scos de la naftalina un termen care a fost puțin auzit dupa 1945: „denazificare”. Insistand pe comparația intre Germania nazista și Ucraina lui Volodimir Zelenski, stapanul Kremlinului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

