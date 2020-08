Stiri pe aceeasi tema

- "Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca in data de 29 iulie 2020 incepe perioada electorala aferenta alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 27 septembrie 2020. Campania electorala incepe la data de 28 August 2020", se arata intr-un comunicat al AEP,…

- PSD, PMP sau USR-PLUS sunt doar trei dintre partidele care au „furat” startul campaniei electorale, montand bannere, afișe, sau imparțind pliante, tactica folosita mereu de PNL. Oficial, sunt materiale de precampanie.

- Partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti incep de ieri strangerea de semnaturi de sustinere a candidaturilor pentru consilii locale, consilii judetene, primari, presedinti ai consiliilor judetene…

- AEP a facut public calendar provizoriu pentru alegerile locale programate pentru 27 septembrie Pe 2 august 2020 se va constitui Biroul Electoral Central iar 8 august 2020 Birourile electorale de circumscriptie Aliantele electorale se inregistreaza la biroul electoral de circumscriptie judeteana pana…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi seara, ca va fi o campanie pentru alegerile locale fara adunari publice, fara mitinguri electorale, cu respectarea masurilor de protectie COVID-19, potrivit Agerpres."Am adoptat astazi in guvern un proiect de lege prin care propunem data alegerilor 27…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca isi va relua campania electorala saptamana viitoare in Tulsa, statul Oklahoma, in primul sau miting dupa ce marile adunari publice au fost interzise in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza joi dpa. Intr-un discurs in timpul unui eveniment organizat…