- Ruben de la Barrera (35 de ani), antrenorul spaniol adus la Viitorul in vara anului trecut, nu a rezistat mult la Ovidiu. Acesta a fost demis dupa 3 luni petrecute la carma echipei constanțene, la finalul carora a lasat-o pe Viitorul pe locul 7 in Liga 1 și in afara Cupei Romaniei, competiție in care…

- Meciul FC Viitorul FC Hermannstadt, care ar fi trebuit sa se joace duminica, 6 decembrie, a fost amanat. La echipa sibiana, sunt multe cazuri de Covid 19 zece jucatori si cinci persoane din staff ul tehnic . In 11 meciuri disputate pana acum in acest sezon al Ligii 1 sub comanda fostului tehnician,…

- Mircea Rednic l a inlocuit pe Ruben de la Barrera pe banca tehnica a FC Viitorul. Dupa ce a incheiat colaborarea cu staff ul tehnic condus de managerul spaniol Ruben de la Barrera, FC Viitorul s a inteles cu Mircea Rednic penru postul de antrenor al formatiei de pe litoral. "Puriul" a semnat un contract…

- Mircea Rednic (58 de ani) a fost prezentat in aceasta seara de Viitorul și pregatește deja prima mutare. „Puriul” vrea sa-l aduca in staff pe Ionel Danciulescu (43), ultima data team-manager-ul lui Dinamo. Mircea Rednic a semnat cu Viitorul! Prima reacție oficiala, pentru GSP.ro: „De maine incepe munca!”…

- Mircea Rednic (58 de ani) a fost prezentat in aceasta seara de Viitorul, clubul patronat de Gica Hagi (55). Cei doi au avut un schimb dur de replici in urma cu 5 ani. Mircea Rednic a semnat cu Viitorul! Prima reacție oficiala, pentru GSP.ro: „De maine incepe munca!” Viitorul și-a gasit rapid antrenor…

- Viitorul și-a gasit rapid antrenor dupa desparțirea de spaniolul Ruben de la Barrera. Numele lui e unul cu greutate. Mircea Rednic (58 de ani) a batut palma cu clubul lui Gica Hagi, urmand sa semneze un contract valabil doi ani și jumatate. Informația publicata de Prosport a fost confirmata de surse…

- ​​FC Viitorul a anunțat, prin intermediul site-ului oficial, ca Ruben de la Barrera nu mai este antrenorul echipei din Liga 1. Tehnicianul venise la formația din Ovidiu în august, acesta înlocuindu-l pe banca tehnica pe Gica Hagi.Gruparea patronata de Hagi i-a mulțumit ibericului pentru…

- FC Viitorul a invins Dinamo in etapa a zecea, continuand seria meciurilor fara infrangere. Desi a avut in continuare multi jucatori indisponibili, echipa de pe litoral a reusit sa castige. Kevin Luckassen a inscris cinci goluri pana acum in acest sezon. FC Viitorul continua seria fasta in campionat,…