Vizita in SUA a premierului japonez, Fumio Kishida, in SUA nu a trecut neobservata la Kremlin. Dmitri Medvedev, fostul presedinte al Rusiei și actual vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, spune ca Fumio Kishida „ar trebui sa-si faca seppuku” in fața miniștrilor sai, deoarece „a tradat memoria sutelor de mii de victime ale bombardamentelor americane asupra oraselor Hiroshima si Nagasaki”. „O rusine monstruoasa”, asa a caracterizat pe canalul sau de pe Telegram, Medvedev declaratia comuna facuta de Kishida si presedintele american Joe Biden, in care se arata ca orice…