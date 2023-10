Hamas a lansat „Operațiunea Furtuna Al Aqsa” impotriva Israelului, cu sprijinul Iranului, care aspira sa stabileasca dominația șiiților in Orientul Mijlociu. Motivația politica a Iranului consta in destabilizarea coloniilor evreiești pentru a caștiga sprijinul națiunilor arabe musulmane – și a aparea ca o putere dominata de șiiți in regiune. Irakul, care a fost candva o […] The post De ce Hamas a pornit un razboi inegal cu Israelul first appeared on Ziarul National .