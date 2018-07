Stiri pe aceeasi tema

- Dezbaterile despre abuzul in serviciu sunt pe agenda publica de mai bine de doi ani, de cand Curtea Constituționala a dat prima decizie de interepretare a infracțiunii. Judecatorii au stabilit ca pot fi pedepsiți penal doar funcționarii care incalca legi, nu și hotarari de guvern. De atunci, judecatorii…

- Fostul viceprimar al municipiului Hunedoara in perioada 2008-2012, Robert Nicolae Dan, a fost condamnat de Tribunalul Hunedoara la o pedeapsa de 5 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, pentru abuz in serviciu contra intereselor publice si conflict de interese, intr-un dosar instrumentat de procurorii…

- Opinia separata a unuia dintre cei 3 judecatori, dar și amanarile repetate in pronunțarea deciziei, arata ca exista un grad ridicat de incertitudine ca aceasta hotarare de condamnare se va menține și dupa recursul din apel. Se vede in toate aceste acțiuni o regie: atacul in presa,…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au acordat un nou termen in dosarul restaurantului Beirut. Cauza se va afla din nou pe masa magistratilor pe data de 11 septembrie, pentru administrarea probelor propuse. In cauza, George Karam, fostul patron al restaurantului Beirut a fost condamnat, in prima…

- La aproape trei luni de la anuntarea primei sentintei in cazul celebru al schimbului de terenuri folosite de Experimentala, dosarul este inca la Tribunalul Dambovita. Potrivit unor surse judiciare, desi toate partile implicate au depus cereri de atac a solutiei pe fondul cauzei, apelurile nu pot ajunge…

- Curtea de Apel Targu Mures a constatat nulitatea rechizitoriului intocmit de Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Targu Mures in dosarul fostului primar din Sighisoara, Ioan Dorin Danesan, acuzat de semnarea unei declaratii false pentru obtinerea de fonduri europene, a exclus toate…

- Se umbla iar la averea fostului primar al Buzaului. Dupa ce Fiscul a reusit sa vanda doua dintre terenurile pe care Constantin Boscodeala le detinea la Amaru in vederea acoperirii prejudiciului din dosarul „Gloria“, alte doua imobile au intrat in atentia Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice…

- Florin Nelu Lobda, consilierul fostului primar al Craiovei, a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru comiterea infractiunii de luare de mita. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Dolj.