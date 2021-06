Stiri pe aceeasi tema

- Firmele nu se grabesc sa angajeze pana la toamna, deoarece investitorii se tem de valul 4 de Covid, arata un barometru realizat de compania de consultanta Frames, potrivit caruia 32% dintre manageri vor relua angajarile abia in 2022.

- ”Relaxarea restrictiilor din pandemie, pe fondul vaccinarii si scaderii semnificative a numarului cazurilor de imbolnavire, a adus un optimism rezervat in sectorul economic. Potrivit unui barometru realizat de Frames la comanda Best Smart Consulting, piata muncii nu se va deschide cel putin pana la…

- Medicul și cercetatorul Octavian Jurma sustine ca tinta de 5 milioane de persoane vaccinate va fi atinsa abia la finalul lunii iunie. Octavian Jurma atrage atentia ca ritmul mediu de vaccinare cu prima doza a scazut atat de mult incat nu vom atinge in acest an tinta de 10 milioane de persoane vaccinate…

- Nelu Tataru spune ca „acum vine perioada cea mai dificila” pentru vaccinarea anti-COVID-19, mai ales ca ar fi de dorit ca sa avem in toamna peste 10 milioane de persoane vaccinate.„Avem si perioada de relaxare, in care, poate, suntem pacaliti sa credem ca s-a terminat. (...) Pana acum am vaccinat toti…

- Fostul ministru al Sanatatii Nelu Tataru a afirmat, marti, ca urmeaza perioada cea mai dificila, intrucat au fost deja vaccinate toate persoanele care au dorit acest lucru, dar si cei cu comorbiditati. Relaxarea restricțiilor poate „pacali” romanii ca s-a terminat cu pandemia, susține liberalul.…

- Expertul de la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca Razvan Cherecheș a atenționat într-un interviu pentru libertatea.ro ca fara o comunicare eficienta, dorința românilor de a se vaccina va disparea. Pe lânga anunțarea…