De ce fiica lui Ben Affleck a pus pe jar Internetul. Imagini virale cu ea / FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Violet, fiica lui Jennifer Garner din casatoria cu Ben Affleck, a creat valva pe internet, dupa ce fanii au observat cat de mult seamana aceasta cu mama ei. Adolescenta de 17 ani, care s-a pastrat de-a lungul timpului departe de lumina reflectoarelor, a participat impreuna cu tatal ei și Jennifer Lopez…

- Imagini cu noua casa a lui Ben Affleck și Jennifer Lopez. Cum arata locuința pentru care celebrul cuplu a platit suma de 61 de milioane de dolari. Proprietatea uriașa se afla in Benedict Canyon, Los Angeles.

- Antrenorul FC Rapid are toate motivele sa fie un tata mandru. Cu doar cateva zile in urma, fiica sa cea mare, din casnicia cu Consuelo Matos, a implinit 17 ani, ocazie cu care a publicat pe o platforma de social media un mesaj emoționant. Fiica lui Adrian Mutu este superba, copia fidela a mamei sale.…

- Manchester City a caștigat Champions League dupa ce a trecut cu 1-0 de Inter in finala de la Istanbul. La finalul partidei, jucatorii lui Pep Guardiola au dat drumul petrecerii in vestiar, iar imaginile s-au viralizat.

- Locuința este așezata pe un teren de peste 20.000 de metri patrați, iar proprietatea a fost pusa inițial la vanzare cu 135 de milioane de dolari, insa Jennifer Lopez și Ben Affleck au achiziționat-o cu puțin sub 61 de milioane de dolari, potrivit Digi24. Construita in 2000, locuința are 10 dormitoare,…

- Jennifer Lopez și Ben Affleck a parut ca au o disputa in public, chiar pe covorul roșu. Deși se vedea tensiune, un cititor pe buze a reușit sa afle ce-și spuneau cei doi. Dupa acest moment, ei s-au sarutat in vazul tuturor.

- Printre vedetele care au luat parte la evenimentul Met Gala s-a numarat și Jennifer Lopez. Cu toate ca ținuta artistei a atras toate privirie, se pare ca atat cei prezenți al eveniment, cat și cei acre au observat imaginile s-au intrebat de ce vedeta de la Hollywood a venit singura la eveniment. De…

- O inregistrare video care s-a raspandit cu repeziciune pe Internet, imaginile fiind intens comentate de catre cei care au vazut filmarea, a fost urmata de scuze publice din partea celebrului lider spiritual Dalai Lama. Dalai Lama și-a cerut scuze dupa ce s-a confruntat cu acuzații de comportament nepotrivit,…