Stiri pe aceeasi tema

- Showbiz-ul din Romania este in doliu! In cursul zilei de joi, 23 noiembrie 2023, dupa ce ani la rand a sperat ca o sa invinga boala cu care s-a confruntat atația ani, Rona Hartner a trecut in neființa. Regretata actrița și cantareața s-a stins din viața la varsta de 50 de ani. Iata cui i-a lasat vedeta…

- Rona Hartner a avut propriul sau teatru pe Coasta de Azur. Regretata actrița a fost primita cu brațele deschise de francezi. Ce declarații a facut vedeta la vremea respectiva cu privire la acest subiect.

- Rona Hartner a avut o viața amoroasa foarte discutata in presa. Artista a fost casatorita de doua ori și a trecut printr-un divorț foarte dureros de un francez. Regretata cantareața nu și-a ținut viața amoroasa secreta, ci a vorbit deschis despre tot ce se intampla in jurul ei.

- Rona Hartner a plecat dintre noi la varsta de doar 50 de ani. Regretata artista ne-a parasit inainte de vreme, dupa o lupta grea cu cancerul, care a lovit-o de mai multe ori. Cantareața mereu zambitoare și plina de viața a lasat in urma o fiica de doar 15 ani, care de acum inainte va […] The post Rona…

- Vestea ca Rona Hartner s-a stins din viața a șocat pe toata lumea. Cristina Cioran are doar cuvinte de lauda despre regretata Rona Hartner, considerand ca a fost un suflet bun și plin de optimist, in ciuda perioadelor grele prin care a trecut.

- Rona Hartner a plecat din aceasta lume la doar 50 de ani și a ramas in amintirea tuturor drept o femeie mereu zambitoare, plina de viața și o artista de excepție. A avut o viața palpitanta, mai ales din punct de vedere amoros. S-a spus chiar ca ar fi fost amanta lui Emil Constantinescu, dar […] The…

- Rona Hartner a murit la varsta de 50 de ani, dupa o lunga și dificila lupta cu cancerul. Actrița s-a confruntat in ultima perioada cu probleme grave de sanatate, la plamani și creier, iar apropiații acesteia sperau la un miracol.

- "Ileana Ploscaru a fost un rafinat om de teatru. O personalitate artistica distinsa si puternica, dedicata intru totul scenei. De o forta, vigoare si statornicie care sunt puse pe seama iubirii imense pentru teatru si public", mentioneaza mesajul transmis de UNITER, in memoria regretatei actrite. La…