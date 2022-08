De ce este pokerul vazut ca un joc pentru barbati? Fiecare jucator se afla pe picior de egalitate in jocul de poker. Aptitudinile fizice, mediul, sexul sau rasa nu au niciun avantaj. Pokerul este un joc pentru toata lumea. Atunci de ce este atat de des perceput ca un joc al barbatilor Imaginati va ca jucati un joc traditional de poker. In mod obisnuit, scena arata tipi asezati in jurul unei mese de poker intr un salon, poate purtand palarii de cowboy. Altii ar putea vedea un cazinou de lux, asemanator celui dintr un film cu James Bond, cu toti s ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

