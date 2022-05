Stiri pe aceeasi tema

- Turcia, membra a NATO, a propus evacuarea pe mare a combatantilor raniti ascunsi in combinatul siderurgic Azovstal din orasul Mariupol, in sudul Ucrainei, precum și a civililor care mai sunt cu ei, a declarat sambata purtatorul de cuvant al presedintelui Tayyip Erdogan, potrivit Agerpres . Ibrahim Kalin…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, afirma ca nu exista date conform carora Rusia ar planifica un atac la gurile Dunarii sau asupra Republicii Moldova, insa autoritatile romane sunt "vigilente" si flancul estic al NATO este pregatit pentru orice situatie. El remarca o "alta faza" a propagandei…

- Turcia este pregatita, in principiu, sa acționeze ca țara garant pentru Ucraina, dar detaliile unui astfel de format trebuie sa fie mai intai puse la punct, a declarat joi președintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit Reuters . Liderul de la Ankara a subliniat ca decizia Moscovei de a-și reduce operațiunile…

- Mai mulți eurodeputati cer ca Ucraina sa primeasca statut de candidata UE Ursula von der Leyen. Foto: Comisia Europeana Mai multi europdeputati au cerut miercuri, într-o sesiune extraordinara a legislativului comunitar ca Ucraina sa primeasca statutul de tara candidata la aderarea la…

- Orasul-port Odesa, din sudul Ucrainei, este urmatoarea ”tinta logica” a trupelor ruse, dupa Mariupol, considera un fost înalt responsabil din cadrul Comandamentului fortelor comune din Regatul Unit, Richard Barrons, transmite luni EFE cu referire la Agerpres.ro. …

- Rusia a avertizat sambata cu privire la pericolul reprezentat de deriva minelor depuse de fortele navale ucrainene in Marea Neagra dupa declansarea invaziei ruse in Ucraina, precizand ca minele ar putea ajunge in Stramtoarea Bosfor sau chiar in Marea Mediterana, relateaza FP. 39; 39;Dupa debutul operatiunii…

- Cotidianul american Wall Street Journal a publicat detalii putin cunoscute despre lupta dusa timp de doua zile intre fortele ucrainene si armata rusa pentru controlul orasului Voznesensk, un punct strategic din sudul Ucrainei, locuit in majoritate de etnici rusi. Armata rusa a pierdut circa 100 de militari…

- Statul Major al Armatei Ucrainene a anunțat ca forțele armate au reușit sa respinga atacul militar al Rusiei asupra Insulei Șerpilor, potrivit publicației ucrainene Obozrevatel. Anterior, autoritațile ucrainene anunța ca „doua ținte neidentificate s-au apropiat de Insula Șerpilor din Marea Neagra”,…