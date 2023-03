De ce este important să respecți pauza de masă la serviciu Pauza de masa este un drept al angajatului. Codul Muncii obliga angajatorul sa ofere o pauza de 30-60 de minute la mijlocul programului de lucru. Sunt cateva motive importante pentru care este indicat sa profiți de acest moment de respiro la mijlocul zilei pentru a sta la masa și a te relaxa cat mai departe de problemele de serviciu. Este bine sa știi ca pauza de pranz te ajuta sa-ți odihnești ochii și mintea, echilibreaza nivelul de glucoza, previne stresul și surmenajul și te face mai eficient și mai productiv in restul programului. Un pranz sanatos Unul dintre cele mai nesanatoase obiceiuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana de lucru de 4 zile ar putea revoluționa piața muncii. Angajații iși doresc, dar 6 din 10 companii din Romania sunt reticente, in ciuda succesului experimentat in afara. Saptamana de lucru de patru zile revine in atenția jucatorilor de pe piața muncii, intrucat cel mai mare experiment internațional…

- Sectorul medical este unul dintre cele mai dificile, obositoare si provocatoare medii de lucru. Fiecare zi la serviciu este unica, nu ai momente in care sa te plictisești și trebuie sa fii in permanența in alerta. Așa ca nu este de mirare ca asistentele, și in general personalul medical au nevoie…

- Multe persoane sufera de atac de panica in urma unui cutremur. Care sunt semnele unui atac de panica? Ce faci cand ai un atac de panica? Cand apelezi la 112? Atacul de panica vine cu palpitații, batai puternice ale inimii, accelerarea ritmului cardiac, tremur, transpirații, senzații de scurtare a respirației,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, considera ca un medic poate lucra simultan in sistemul public si in cel privat, cu conditia sa nu existe o suprapunere intre cele doua si sa semneze un angajament ca nu va redirectiona niciodata un pacient din spitalul public in care lucreaza catre unul privat,…

- „Astazi (vineri – n.r.) am avut o intalnire de lucru si cu Francesco La Camera – directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Regenerabila (IRENA), in care tara noastra este membra, cu ocazia participarii la cea de-a XIII-a sesiune a Adunarii. Am transmis ca Romania este interesata de…

- O incetare unilaterala a focului ordonata de presedintele Rusiei, Vladimir Putin a intrat in vigoare de-a lungul intregului front incepand de vineri, 6 ianuarie, la pranz, ora Moscovei (9.00 GMT), a anuntat televiziunea de stat rusa, citata de Reuters . ”Astazi, la pranz, regimul de incetare a focului…

- Oarecum logic, de vreme ce diaree poate fi provocata de faptul ca am amesteca prea mlt feluri de mancare și, poate, de bauturi, remediul este revenirea la un regum alimentar simple, bazat de produse ce pot fi ușșor diferate și ajuta la absorbția excesului de apa din scaun.Printre acestea se numara,…