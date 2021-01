Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentanților a respins luni cu o larga majoritate veto-ul exprimat de președintele Donald Trump la bugetul Apararii, deschizând calea unui vot final în Senat care ar putea marca o premiera - Congresul nu ține cont de un veto exprimat de cel de-al 45-lea președinte al Statelor…

- Peste doua treimi dintre congresmenii prezenti in Camera Reprezentantilor au votat luni seara (ora locala) in favoarea acestui buget in valoare de 740 de miliarde de dolari, ”in pofida obiectiilor presedintelui” - inclusiv peste 100 de republicani. Donald Trump is facing his first potential veto override…

- Coreea de Sud a anunțat marți ca a mobilizat avioane de lupta drept raspuns la o încalcare a zonei sale de identificare și aparare aeriana de catre 19 avioane militare ale Rusiei și Chinei, transmite Reuters.Patru avioane de razboi chineze au patruns în Zona de Identificare și Aparare…

- „Nu am îndoieli ca Putin a ordonat sa fiu otravit”, a declarat Aleksei Navalnîi, avocat și oponent al lui Vladimir Putin, într-un interviu acordat cotidianului italian La Repubblica, la trei luni dupa ce a parasit Spitalul Charité din Berlin, unde a ramas mai bine…

- O echipa formata din 10 oameni de știința, infiintata de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), va merge in China in ianuarie pentru a investiga originile virusului care a provocat pandemia de COVID-19, relateaza CNN.OMS a ales pentru aceasta misiune oameni de stiinta din Danemarca, Regatul Unit, Olanda,…

- ”Vietnamul si Elvetia isi manipuleaza monedele”, stabileste Departamentul american al Trezoreriei, care a evaluat situatia principalilor 20 de parteneri comerciali ai Statelor Unite in perioada iulie 2019-iunie 2020. Alte zece tari - intre care Germania, Japonia si Italia - au fost plasate sub supraveghere…

- Rusia agita pietele agricole din nou cu o amenintare de interventie guvernamentala in conditiile in care presedintele Vladimir Putin si premierul sau sunt nemultumiti cu privire la inflatia preturilor alimentelor in una dintre cele mai mari tari exportatoare de grau si ulei de floarea-soarelui, transmite…

- ”Exista vaccinuri rusesti, ele sunt eficiente si sigure. Problema care ramane este a producerii lor in masa”, a declarat Vladimir Putin intr-un summit online al statelor membre ale Grupului BRICS, alcatuit din Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud. ”Este important, aici, sa ne unim eforturile…