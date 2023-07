De ce este bun frigul pentru buzunarul tău: efect după valul de aer rece din Europa Temperaturile mai reci și ploile pun presiune asupra prețurilor spot ale gazelor in Europa. Intre timp, Asia intra in cel mai fierbinte sezon, ceea ce ofera un sprijin fundamental prețurilor mondiale.Tranzitul ucrainean Operatorul ucrainean GTS (OGTSU) a acceptat joi o cerere din partea Gazprom pentru transport in valoare de 42,4 milioane de metri cubi, a declarat compania ucraineana, relateaza Interfax. Miercuri, cifra a fost aceeași. Capacitațile sunt declarate doar la unul dintre cele doua puncte de intrare in sistemul de transport al gazelor din țara - stația de masurare a gazelor Sudzha.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

