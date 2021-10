De ce echipamente ai nevoie pentru a deschide un service auto? Ai in plan sa iți deschizi un service auto? Exista o serie de echipamente care vor fi esențiale in efectuarea rapida și fiabila a reparațiilor de baza pentru clienții tai. Am pregatit pentru tine cateva sfaturi care sa te ajute sa obții un service profitabil și clienți mulțumiți. Echipamentele de care vei avea nevoie pentru a-ți echipa corespunzator service-ul auto: Compresor de aer Vei avea nevoie de un compresor de aer de calitate pentru a realiza mai multe activitați in service, inclusiv scule pneumatice manuale și unele ascensoare auto. Opteaza pentru cea mai mare capacitate pe care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

