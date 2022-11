De ce e Sfântul Andrei Ocrotitorul României. Nu e doar al nostru! Pe 30 noiembrie este o zi extrem de importanta pentru romani: ziua Sfantului Andrei, considerat Ocrotitorul Romaniei. De asemenea, Sfantul Apostol Andrei este numit „Cel intai chemat”, adica primul ucenic al lui Ioan Botezatorul, care i-ar fi recomandat sa il urmeze pe Iisus Hristos. De ce e Sfantul Andrei ocrotitorul Romaniei? In anul 1995, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a decis ca sarbatoarea Sfantului Andrei sa fie insemnata cu cruce roșie in calendarul bisericesc. Ulterior, in 1997 Sfantul Andrei a fost proclamat „Ocrotitorul Romaniei”. Atunci, data de 30 noiembrie a fost declarata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- De sarbatoarea Sfantului Apostol Andrei, primul ucenic al lui Iisus si propovaduitor al Evangheliei in Dobrogea, legendele dacice si traditiile pagane de Santandrei se impletesc cu cele crestine. De Sfantul Andrei, peste 900.000 de romani iși sarbatoresc numele.

- Marti, 29 noiembrie, de la ora 17.00, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia slujba Vecerniei la manastirea "Sfantul Apostol Andrei", din apropierea localitatii Ion Corvin.Potrivi unui comunicat al Arhiepiscopiei Tomisului, miercuri, 30 noiembrie, este zi de sarbatoare nationala legala, cinstirea…

- Manastirea Peștera Sfantului Apostol Andrei din localitatea Ion Corvin, județul Constanța, se pregatește de hram. Considerata de IPS Teodosie drept „Betleemul” Romaniei, manastirea este locul celui mai important pelerinaj din Dobrogea.

