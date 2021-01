De ce e bine să mănînci un măr pe zi O vorba din popor spune ca un mar pe zi ține doctorul la distanța. Așa și este! Merele au foarte multe beneficii pentru sanatatea noastra și ar trebui sa le introducem in dieta. Iata de ce e bine sa consumi un mar pe zi. Beneficiile sint uimitoare, scrie stiridinlume.ro. De ce e bine sa consumi un mar pe zi Merele sint unele dintre cele mai sanatoase fructe pe care le putem consuma și, indiferent Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca suntem in sezonul rece și suntem predispuși la diferite afecțiuni de raceala sau gripa este bine și știm care sunt beneficiile consumului de smoothie verde și de ce este mai recomandat decat sucul.

- Pulpa roz a fructelor de guava este deosebit de bogata in vitamina C, antioxindați, potasiu și fibre. Dar de la guava se consuma și frunzele din care se pregatesc o mulțime de decocturi și infuzii bune in diverse afecțiuni. Guava sau marul de guava este un fruct deosebit de gustos, cu o coaja verde…

- Prevenția este cea mai buna metoda de a evita problemele de sanatate in general, iar acest lucru se aplica și in cazul sanatatii orale.. Sanatatea orala este adesea lasata pe ultimul loc, deși afecțiunile iți pot afecta viața sociala, aspectul, dar iți pot amenința și starea de bine. Daca in aceasta…

- Rusia este recunoscuta pentru importul masiv de fructe și legume. Numai ca, recent, politica de importuri, mai ales din Azerbaidjan, a luat un nou traseu. Serviciul federal rus de supraveghere veterinara și fitosanitara a declarat ca va interzice importul de roșii și mere din Azerbaidjan. Interdicția…

- E iarna, iar asta inseamna ca s-a dat startul consumului de citrice, iar atunci cand vei descoperi beneficiile mandarinelor, vei dori sa le incluzi mai des in dieta ta. Beneficiile mandarinelor depașesc cu mult așteptarile. Și nu conțin doar vitamina C, ele mai au in compoziție betacaroten, vitamina…

- Avocado este un fruct de piatra cu o textura cremoasa care creste in clima calda. Te intrebi ce boli vindeca avocado? Beneficiile consumului de avocado pentru sanatate includ imbunatatirea digestiei, scaderea riscului de depresie si protectia impotriva cancerului. Avocado este o sursa excelenta de vitamine…

- Slabirea nu se produce in mod accelerat, pentru ca nu vorbim despre o dieta restrictiva. Aceasta cura de slabire te ajuta sa scapi de kilogramele in plus fara sa te infometezi, fara sa te privezi de vitamine si minerale. Avocado este bogat in grasimi mononesaturate, care sunt responsabile de senzatia…