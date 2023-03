Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile chineze adopta o poziție neschimbata asupra problemei ucrainene și se vor stradui sa o rezolve prin mijloace pașnice. Acest lucru a fost declarat luni de reprezentantul oficial al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, comentind dorința președintelui ucrainean Vladimir Zelenski de a…

- Bao Fan, in varsta de 52 de ani, este fondatorul China Renaissance, o importanta banca comerciala privata chineza specializata in investitii in tehnologie. Grupul a supervizat intrarea pe bursa a mai multor giganti digitali, inclusiv al companiei JD.com, un gigant in domeniul comertului electronic.…

- Președintele China Renaissance a disparut, au transmis reprezentanții bancii de investiții, in timp ce acțiunile companiei s-au prabușit cu pana la 50% pe bursa din Hong Kong, scrie The Guardian . Bao Fan, care este și directorul executiv al bancii, este o figura majora in industria tehnologica chineza…

- Orasul va sprijini firmele cheie sa investeasca in construirea unui cadru open source si sa accelereze furnizarea de date de baza, se arata intr-un comunicat. Biroul a mai spus ca 1.048 de companii AI, sau 29% din totalul la nivel national, erau situate la Beijing in octombrie anul trecut si ca va cauta…

- NEOM este construit in regiunea Tabuk, in partea nord-vestica a regatului, aproape de granița cu Iordania și Egipt, pana la Marea Roșie. Autoritațile estimeaza ca primele persoane se vor putea muta incepand cu anul 2024.Orașul ar urma sa fie declarat „zona libera”, conform presei internaționale, urmand…

- Fondatorul gigantului chinez din domeniul comertului electronic Alibaba, Jack Ma, va ceda controlul asupra Ant Group, cel mai mare fintech din lume, in cadrul unui proces de restructurare prin care miliardarul vrea sa puna capat presiunii organismelor de reglementare care a inceput in urma cu doi…

- Statele Unite iau in considerare sa impuna restrictii de intrare pe teritoriul lor calatorilor venind China, unde autoritatile si-au relaxat brusc masurile de combatere a COVID-19, au indicat marti responsabili americani, scrie AFP. Statele Unite ”urmaresc datele stiintifice si recomandarile expertilor…

- Atunci cand protestele din China impotriva restricțiilor COVID au izbucnit la sfarșitul lunii noiembrie, un chinez de 30 de ani, care locuia intr-un apartament din nordul Italiei, a devenit unul dintre cei mai importanți furnizori de informații despre aceasta drama, prin intermediul unui singur cont…