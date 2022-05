De ce credea Kant că timpul nu există în natură - și avea dreptate Incearca sa-ți imaginezi lipsa timpului. Nu poți, nu-i așa? Orice ai face, timpul exista. Ori așa pare. Se intampla astfel, spune Kant, pentru ca timpul nu ține de natura, ci de modul in care este creierul construit ca sa perceapa ce se intampla in lume. Timpul, ca și spațiul, sunt condiții ale percepției lumii. E un raspuns surprinzator, nu? Sa arați ca timpul nu exista pentru ca nu poți scapa de el ????. Dar ideea este profunda și nu și-a pierdut deloc vigoarea odata cu trecerea timpului. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

