- Autoritațile bulgare a retinut duminica, 11 decembrie, 70 de barbați cu varste intre 13 și 38 dfe ani, presupusi migranti ilegali aflați intr-un microbuz intr-o parcare pe o autostrada de langa orasul Sliven. Mai mulți oameni au fost trimiși la spital din cauza epuizarii, a anuntat politia regionala,…

- Dupa blocarea aderarii Bulgariei la spatiul Schengen, și aici ca și in Romania, tot mai multe voci au facut apel la boicotarea produselor olandeze sau a celor austriece. Pe de alta parte, sunt și destui cei care spun ca o astfel de atitudine este daunatoare intereselor naționale in perspectiva unei…

- "Este un moment de cumpana, nu numai pentru Romania, dar indraznesc sa spun pentru UE in ansamblul ei. Astazi, am fost din nou martorii modului in care principiile care stau la baza UE si crearii spatiului de libertate, securitate si justitie, au fost umbrite de interese politice interne ale unui stat…

- Romania a ratat aderarea la Spațiul Schengen dupa ce Austria și Olanda au votat, joi, la Consiliul JAI de la Bruxelles impotriva aderarii Bulgariei și Romaniei la acest spațiu. Din pacate, nici dupa 11 ani Romania nu reușește sa-și convinga partenerii externi pentru a fi membru deplin al spațiului Schengen.

- Romania a ratat din nou aderarea la Spațiul Schengen dupa ce Austria și Olanda au votat joi, 8 decembrie, la Consiliul JAI de la Bruxelles impotriva aderarii Bulgariei și Romaniei la acest spațiu. Austria a anunțat oficial, prin vocea ministrului sau de Interne, ca se opune aderarii Romaniei și Bulgariei.…

- Cotidianul online G4Media sustine ca Austria si Olanda au votat impotriva aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen. Teoretic, votul contra al Olandei a venit ca urmare a faptului ca Romania si Bulgaria sunt la pachet, or Olanda era de acord cu intrarea Romaniei, dar impotriva intrarii Bulgariei.

- Ministrii de Interne din UE au facut o pauza in sedinta Consiliului JAI de la Bruxelles pentru a debloca situatia provocata de veto-ul Austriei fata de intrarea Romaniei si Bulgariei in Schengen, au declarat pentru G4Media surse oficiale. In acest moment, reprezentantii Germaniei duc discutii cu delegatia…

- Fostul ministru de externe Cristian Diaconescu spune ca sunt putine sanse ca la Consiliul JAI sa existe o rasturnare de situatie si Austria sa-si schimbe pozitia in legatura cu aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen. De aceea, cel mai convenabil ar fi un compromis, insa, atrage atentia diplomatul,…