Stiri pe aceeasi tema

- Avionul speakerului Camerei inferioare a Congresului SUA, Nancy Pelosi, a decolat de pe Aeroportul Songshan din Taipei, urmatoarea destinație din turneul sau asiatic va fi Coreea de Sud. Imagini cu plecarea reprezentantului american de pe aeroportul Taipei a publicat agenția Reuters. Avionul special…

- Avionul care a dus-o marti pe presedinta Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, la Taiwan, a fost cel mai urmarit din istoria Flightradar24. Pana la aterizarea in Taipei, SPAR19 era urmarit de peste 708.000 de oameni din intreaga lume, se arata intr-unc omunicat.

- Zborul care a dus-o marti pe presedinta Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, la Taiwan, a fost cel mai urmarit din istoria Flightradar24, potrivit site-ului de urmarire a zborurilor, transmite AFP.

- Avionul președintelui Camerei reprezentanților SUA, Nancy Pelosi, a aterizat in Taiwan. Despre aceasta anunța marți, 2 august, Interfax. Potrivit informațiilor anterioare, Casa Alba a incercat sa renunțe la responsabilitatea pentru calatoria lui Pelosi in Taiwan. Potrivit CNBC, reprezentanții administrației…

- Avionul in care se presupune ca se afla președintele Camerei Reprezentanților SUA, Nancy Pelosi, se indreapta spre Taiwan. Acest lucru este dovedit de datele de pe portalul de urmarire a zborurilor Flightradar. Potrivit acestuia, avionul special american care opera zborul SPAR19 din capitala Malaeziei…

- Armata americana muta avioane și portavioane mai aproape de Taiwan, pe fondul unor informații potrivit carora președintele Camerei reprezentanților, Nancy Pelosi, ar putea vizita insula, transmite RBC-Ucraina cu referire la Nikkei Asia. Publicația relateaza ca armata s-a opus inițial vizitei speakerului…

- Avionul cu președintele Camerei Reprezentanților SUA, Nancy Pelosi, la bord ar putea incerca sa aterizeze in Taiwan sub pretextul unei defecțiuni tehnice sau al necesitații de a se alimenta, noteaza, luni, The Global Times. Acesta noteaza ca „este inca posibil ca Pelosi sa vrea sa faca pasul riscant…

- Forțele armate chineze au inceput exerciții militare in Marea Chinei de Sud. Manevrele se desfașoara pe fondul pregatirilor pentru o posibila vizita a președintelui Camerei reprezentanților SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan, transmite RBC-Ucraina cu referire la sina.com. Potrivit informațiilor, exercițiile…