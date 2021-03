Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul compozitor Jolt Kerestely are in palmares peste 600 de piese, daruite unor nume grele din industria muzicala. Eva Kiss a cantat refrenul ”Tacutele iubiri”, Angela Similea a dat culoarea melodiei “Lumea de dragoste”, iar Aurelian Andreescu a oferit o interpretare fara egal emoționantei melodii…

- Este mereu cu zambetul larg pe buze și pus pe șotii, insa puțini sunt cei care știu drama prin care a trecut Selly! Celebrul vlogger a fost la un pas de moarte in urma cu 15 ani. Fanii au ramas fara cuvinte.

- Fiind mereu o fire optimista, puțini dintre fanii lui Alin Galațescu știu ca acesta ascunde unele drame sfașietoare in spatele zambetului sau. Celebrul critic de moda a facut cateva marturisiri emoționante la Antena Stars, povestind despre accidentul pe care l-a suferit in tinerețe, dar și despre drama…

- Tavi Clonda și-a uimit toți fanii! Celebrul cantareț s-a afișat cu rani pe picioare in fața telespectatorilor Antena Stars. Și tocmai pentru a nu le da prea multe motive de ingrijorare, partenerul de viața al Gabrielei Cristea le-a dezvaluit ce s-a intamplat, de fapt, cu el. Tu te-ai fi așteptat la…

- Alin Salajean a trait momente de cumpana in cadrul competiției Survivor Romania 2021. Celebrul concurent din cadrul celui mai acerb show sportiv a fost aspru incercat de viața. Ce drama ascunde acesta? Drama pe care o ascunde Alin Salajean. Declarații din partea fostului concurent de la Survivor Romania…

- Larry King a murit la varsta de 87 de ani, din cauza infecției cu noul coronavirus, insa pe percursul vieții sale a avut de trecut prin drame cumplite, prin car enici un o, dar mai ale snici un parinte, nu ar trebui sa treaca vreodata. Celebrul prezentator american și-a ingropat doi dintre cie cinci…

- Celebrul cantareț de muzica de petrecere Dan Ciotoi a trecut prin clipe groanznice de-a lungul vieții sale. Artistul a vorbit deschis despre problemele de sanatate cu care s-a confruntat in perioada in care se afla in armata, dar și cum i-a fost interzis sa se trateze.

- Pe Ionuț Atodiresei, cunoscut in spațiul public ca Pitbull Atodiresei, il știe toata lumea, insa puțini au aflat aspecte personale din viața lui din spatele ringului. Celebrul sportiv a povestit la Antena Stars cum l-a afectat pandemia de coronavirus, dar și cu ce se ocupa acum, dupa ce s-a retras din…