Stiri pe aceeasi tema

- Cladirea Palatului Administrativ va intra intr-un proces amplu de reabilitare. Lucrarile vor incepe in primavara anului 2023. CE se va face cu banii de la Guvern și din bugetul instituției: In februarie 2022, Instituția Prefectului Bistrița Nasaud a depus un proiect spre finanțare prin PNRR. S-au solicitat…

- „Vechea formula din codul fiscal prevedea o serie intreaga de demersuri tehnice. Ridicarea nivelului de impozit in funcție de valoarea cuprinsa in grilele notariale, ceea ce la nivelul autoritațile locale tehnic era imposibil de finalizat pana la finele anului. S-a solicitat și obținut acordul politic…

- Ministerul de Finanțe vrea impozitarea caselor și terenurilor la valori majorate cu circa 50% incepand din 2023. In luna iulie, Guvernul a decis ca de la 1 ianuarie 2023 sa se treaca de la impozitul in funcție de zona și de materialele de construcție folosite la impozitul pe valoarea proprietații stabilita…

- Ministerul de Finanțe intenționeaza sa realizeze impozitarea locuințelor la valori majorate cu circa 50% incepand din 2023, potrivit profit.ro. In replica, Adrian Caciu a spus ca impactul „nu va avea efect asupra persoanelor cu venituri mici”.In luna iulie, Guvernul a decis ca de la 1 ianuarie 2023…

- Impozitul pe cladiri va creste de anul viitor, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice, si doar in anumite cazuri exceptionale acesta va ramane neschimbat fata de 2022, se arata intr-o analiza realizata de Deloitte. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Polițiștii locali din Alba Iulia au transmis somații pentru demolarea a 11 garaje din municipiu. In cursul dimineții de astazi, 4 august 2022, disciplina in construcții, birou din cadrul Serviciului Poliția Locala, a transmis somații catre 11 proprietari de garaje aflate in spatele „Mercur City Center”.…

- De la anul romanii care au o locuința vor scoate mai mulți bani din buzunar ca sa iși plateasca impozitul. Analistii spun ca noua formula dupa care se va calcula impozitul va aduce cresteri cu 25% a cotelor minime de taxare.

- ANAF si-a fixat ca obiectiv major reducerea evaziunii fiscale si a economiei subterane. Avand in vedere Strategia ANAF pentru perioada 2021 – 2024, inspectorii fiscali din cadrul AJFP Galati, au efectuat in primul semestru al anului 2022, controale la contribuabili persoane juridice si fizice, inregistrand…