Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, emisiunea difuzata pe Antena Stars, Mihaela Moise a povestit cum s-a cunoscut cu soțul ei. Pe data de 2 martie, cei doi soți au implinit 4 ani de la cununia civila și pe 9 martie implinesc 4 ani de la nunta și de la botez, astfel ca ei au sarbatorit nunta de…

- Brigitte Pastrama și soțul ei, Florin Pastrama, au implinit 4 ani de relație, iar ea este in culmea fericirii, pentru ca traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de acesta. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a povestit cum s-au cunoscut și a marturisit ca el a facut primii…

- Iulia Albu a analizat vestimentația purtata de Anda Adam și soțul sau. Criticului de moda i-a desființat pe cei doi.Iulia Albu a spus in cadrul emisiunii „Poliția Modei”, de pe Antena Stars, ca artista Anda Adam și soțul ei nu s-au ridicat la nivelul unui eveniment monden cu ținutele purtate.”Incalțamintea…

- Anca Serea a implinit astazi 42 de ani, iar soțul și cei 6 copii au surprins-o pe vedeta inca de la primele ore ale dimineții. Adrian Sina i-a transmis un mesaj de dragostei soției lui, pe contul de socializare, alaturi de care a atașat imagini cu intreaga familie. „La mulți ani, iubita mea soție! Sunt…

- Nu mai e un secret pentru nimeni faptul ca Laura Cosoi și soțul ei aleg, de fiecare data, sa plece in vacanța impreuna cu cele trei fetițe pe care le au impreuna. Acum, cei cinci se afla intr-o destinație de vis, in Bali, iar vedeta a vorbit intr-o postare pe rețelele de socializare despre calatoriile…

- In exclusivitate la Antena Stars, Ana Maria Mocanu a vorbit despre casatorie și copii. Cu toate ca marturisește ca nu se afla intr-o relație, ea este sigura ca iși va gasi sufletul pereche și va face pași importanți in viața. Iata ce dezvaluiri a facut ea despre acest subiect, in cadrul emisiunii!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Claudia Patrașcanu a vorbit despre relația cu Gabi Badalau, dar și cat de mult se implica afaceristul in creșterea celor doi copii. Artista a marturisit ca fostul soț platește o suma infima micuților.

- Isabela Onoriu raspunde acuzațiilor de șantaj aduse de inca soțul ei. Aceasta susține ca acesta tot o mai cauta, deși are interzis de la poliție. Ce bani ii cere, de fapt, dupa ce a bagat divorț de el, a marturisit chiar ea, intr-o intervenție telefonica la Antena Stars.