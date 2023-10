De ce ar trebui să fie reformele din sectorul public miezul dezbaterii din această toamnă? ​Sectorul public are nevoie de reforme. Este o afirmație cu care toata lumea este in principiu de acord și care, in ultimele saptamani, a fost pusa in discuție. Guvernul a anunțat masuri pentru eficientizarea administrației și a cheltuielilor statului, concomitent cu un pachet fiscal pentru majorarea veniturilor. In timp ce prevederile legislative privind taxarea au starnit mare emoție, așa cum era și de așteptat, eventuala reforma a administrației a fost privita ca un artificiu de comunicare, menit sa indulceasca pilula amara a creșterii impozitarii. Ambele pachete de masuri au fost justificate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

