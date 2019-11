Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care aleg sa-și incarce telefoanele in porturi USB publice, precum cele din aeroporturi, hoteluri ori baruri, ar trebui sa renunțe la acest obicei, deoarece este extrem de periculos, atrage atenția un procuror districtual din Los Angeles County.

- In perioada 15 noiembrie-14 decembrie Kara Dog Search&Rescue, in parteneriat cu ATCE Speranta Ramniceana si Crucea Rosie Romana, filiala Buzau, va desfasura proiectul ,,Situatiile de urgenta nu au varsta”. ,,Este un proiect adresat seniorilor, persoanelor in varsta, in scopul dezvoltarii unor aptitudini…

- Primarul Toader Mugur Mihai le ofera persoanelor varstnice o serie de sesiuni de informari avand ca tematica creșterea calitații vieții și masurile de prevenire ce se recomanda pentru o batranețe activa. Saptamanal, in fiecare zi de joi, la Centrul de Servicii „Ion Creanga” al Primariei Sectorului…

- „Lasatul secului pentru Postul Nașterii Domnului” va fi marcat la Aiud impreuna cu persoanele varstnice prin evenimentul „Daruind vei dobandi”, care va avea loc in data de 13 noiembrie 2019, incepand cu ora 17.00, la Salon Georgia, transmite Primaria. Incepand de luni, 4 noiembrie, persoanele care doresc…

- Ziarul Unirea 13 noiembrie 2019: „Lasatul secului pentru Postul Nașterii Domnului” marcat la Aiud impreuna cu persoanele varstnice prin evenimentul „Daruind vei dobandi” „Lasatul secului pentru Postul Nașterii Domnului” se marcheaza la Aiud impreuna cu persoanele varstnice prin evenimentul „Daruind…

- In secolul XXI, traim mai mult și suntem mai sanataoși decat am fost vreodata. Din ce in ce mai multe persoane reușesc sa ramana active pana la varste inaintate, reușesc sa iși continue activitatea profesionala, sa faca sport, sau sa calatareasca.

- Stabilirea unei limite a caloriilor consumate la fiecare masa s-a dovedit o strategie mai buna pentru slabit in comparatie cu respectarea unei limite a caloriilor consumate intr-o zi, sugereaza un studiu la care au participat cercetatori din Marea Britanie si Statele Unite, citat luni de Press Association.…