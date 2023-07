De ce a vrut Gina Pistol să se despartă de Smiley De ce a vrut Gina Pistol sa se desparta de Smiley Gina Pistol și Smiley formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din peisajul monden. Primele zvonuri referitoare la relația lor au aparut in vara anului 2017. In primii ani insa, Gina și Smiley au evitat sa vorbeasca despre povestea lor sau sa se afișeze impreuna. Lucrurile s-au schimbat in urma cu trei ani. Atunci au anunțat ca se iubesc și ca urmeaza sa devina parinți. Timpul a trecut, micuța Josephine a venit pe lume, iar acum doua luni cei doi s-au casatorit. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de GinaPistol (@ginapistol)… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

