Stiri pe aceeasi tema

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, vineri-5 februarie, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -persoane aflate in carantina instituționalizata: 8; -persoane ieșite din carantina instituționalizata: 1.500; -persoane aflate…

- Imunizarea impotriva Covid-19 a personalului MAI aflat in linia intai va incepe vineri, la ora 13:00, la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului de Urgența „Prof. dr. Dimitrie Gerota” din București, se arata in comunicatul transmis de Ministerul Afacerilor de Interne.„Maine, 15 ianuarie 2021, incepand…

- Platforma informatica care permite programarea persoanelor pentru vaccinarea impotriva COVID-19 este operationala, a anuntat Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva noului coronavirus. Incepand de luni, in conformitate cu Strategia de vaccinare impotriva COVID-19,…

- Profesorii vor fi vaccinați gratuit in a doua parte a etapei a II-a, inainte de personalul bisericii, dupa armata, poliție și lucratori din “sectorul economic vital”. Vaccinarea gratuita pentru “personalul din unitațile de invațamant și creșe” este prevazuta in Strategia de vaccinare impotriva COVID-19…

- Bulgaria a finalizat planul de vaccinare impotriva Covid-19, astfel ca imunizarea populației va fi voluntara și gratuita și va incepe imediat ce vor fi disponibile primele doze de vaccin, anunța autoritațile de la Sofia.

- Strategia de vaccinare anti-COVID a fost adoptata saptamana trecuta de Guvern, iar joi este discutata in CSAT. Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, spune in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX care sunt ultimele informații despre vaccinarea anti-COVID. Vorbim cu Valeriu Gheorghița…

- Campania de vaccinare anti-Covid in Romania se va desfașura in trei etape, primii urmand sa fie imunizați lucratorii din domeniul sanatații și social, iar in a doua etapa vor fi vaccinati toti angajatii care desfașoara activitați in domenii-cheie, esențiale, inclusiv cei din salubritate sau personalul…

- Florin Cițu a anunțat ca a semnat plata avansului pentru vaccinul anti-Covid. Potrivit ministrului Finațelor, avansul este de peste 12 milioane de euro. „Am semnat plata externa catre CE, reprezentand avans vaccin Covid-19, in suma de 12.058.345 euro!”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook. Banii…