- Cristina Ich este astazi cea mai populara influencerița din Romania. Toata lumea o cunoaște pentru frumusețea, carisma și simțul umorului de care a dat dovada de-a lungul anilor. Puțini știu insa ca dorința ei din copilarie a fost sa devina...medic. Vedeta a renunțat la visul sau din cauza unei tragedii.

- Actorul și prezentatorul TV Cabral Ibacka (43 de ani) a cunoscut-o pe soția lui, actrița Andreea Ibacka (35 de ani), pe platourile de filmare ale telenovelei Inima de țigan. In prezent, Cabral modereaza emisiunea Ce spun Romanii?, difuzata de Pro TV, in timp ce Andreea tocmai a incheiat filmarile unui…

- Maia Morgenstern este una dintre cele mai iubite actrițe dinRomania. A jucat in numeroase filme, dar și pe scena teatrului, unde ainterpretat roluri memorabile. Intr-o postare pe contul de socializare, actrițade 58 de ani a vorbit despre pensionare.Maia Morgenstern are 58 de ani, iar in prezent joaca…

- Unul dintre cele mai ample evenimente studentesti dedicate chirurgiei, SURGICON- The International Surgical Congress for Students isi va deschide portile, exclusiv in mediul virtual, joi, 22 octombrie , reunind anul acesta, la cea de a doua editie, 2032 de studenti, din 50 de tari, manifestarea stiintifica…

- Susana Laszlo este clujeanca din spatele produselor COSMETIC PLANT, companie 100% romaneasca preluata de la mama ei, farmacista Ileana Meșter, care a pus bazele acestei afaceri la inceputul anilor ’90. A terminat Facultatea de Medicina și este medic pediatru. Este o persoana foarte modesta și retrasa,…

- Recent, in mediul online, Christina Ich (33 de ani) a publicat o imagine fara machiaj și fara filtru. Christina Ich s-a fotografiat nemachiata: „Asta-i fața mea! Fara filtru, fara make-up” „Asta-i fața mea! ???? Fara filtru, fara make-up (prima și ultima postata)”, a scris modelul, pe contul personal…