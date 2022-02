De ce a plecat antrenorul dejean Adrian Falub de la Academica Clinceni

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa lui Liviu Ciobotariu da semne ca ar fi obosit sa fie revelația ediției actuale a Ligii I și a redus turația motoarelor odata cu reluarea campionatului. Un exemplu in acest sens este și partida disputata in deplasare cu CS Mioveni, in care formația ilfoveana a fost doar o umbra a echipei care…

- In timpul partidei CS Mioveni - Academica Clinceni, scor 3-1, au fost surprinse imagini mai puțin obișnuite, cum doar in fotbalul romanesc se pot vedea. John Ene, antrenorul de ocazie al celor de la Academica Clinceni, in lipsa lui Adrian Falub, a fost surprins de camerele de luat vederi verificand…

- Chindia Targoviște s-a impus pe terenul celor de la Academica Clinceni, 10, datorita unui gol marcat in final de Neguț. Ilfovenii s-au declarat dezamagiti de deznodamantul partidei, una care pentru a fi echitabila trebuia sa se termine la egalitate, crede antrenorul Adrian Falub.Antrenorul celor de…

- Ionuț Chirila (55 de ani), antrenor indepartat de la Academica Clinceni, nu accepta desparțirea de ilfoveni și anunța ca imediat ce suspendarea sa este ridicata, acesta se va intoarce sa pregateasca echipa. Chirila nu se gandește la desparțirea de Academica, in ciuda faptului ca nu mai este dorit la…

- FCU Craiova a pierdut acasa cu Academica Clinceni, scor 1-2. La finalul partidei, antrenorul ilfovenilor, Adrian Falub s-a declarat mulțumit de jocul echipei sale, care leaga doua succese consecutive in Liga 1. Tot ce trebuie sa știi despre Liga 1 „O victorie meritata, am știut sa-i blocam bine. Am…

- Adrian Falub este director tehnic la Academica Clinceni. Intelegerea dintre cele doua parti este valabila pana la finalul sezonului, a anuntat clubul ilfovean, arata News.ro. Adrian Falub s-a aflat pentru prima data la conducerea tehnica a unei echipe in 2006. Atunci a condus pe Universitatea…

- Academica Clinceni a anunțat angajarea lui Adrian Falub (50 de ani) in funcția de director tehnic pana la finalul sezonului. In realitate, el va activa ca antrenor principal, post ocupat in acte de Ionuț Chirila (55). Liber de contract de la finalul sezonului trecut, Adrian Falub revine in antrenorat.…

- Atacantul Denis Alibec a fost scos din lotul echipei CFR Cluj de catre antrenorul Dan Petrescu. Informația a fost confirmata de Cristian Balaj, președintele gruparii din Gruia. La meciul cu Academica Clinceni, jucatorul a plecat de pe banca de rezerve în repriza a doua si nu a mai revenit,…