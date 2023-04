Stiri pe aceeasi tema

- Cauza decesului barbatului este traumatism cranio-cerebral cu leziuni incompatibile cu viața, spun medicii legiști.In urmatoarele 2-3 saptamani vor veni și rezultatele analizelor toxicologice, pentru a se vedea daca barbatul, victima, era sub influența bauturilor alcoolice sau a unor substanțe interzise.…

- Tragedia s-a produs in Republica Moldova. „Polițiștii din Hincești au fost alertați ca dintr-un automobil care se deplasa pe o strada din satul Balceana a cazut o femeie și un copil. La fața locului s-a stabilit ca, dintr-o Dacia Logan, condusa de un barbat de 45 de ani, in circumstanțe necunoscute…

- Șapte oameni au murit sambata seara intr-un accident cumplit pe o șosea din Germania, dupa ce un BMW a intrat pe contrasens și a lovit doua autoturisme care au ars apoi complet. Intr-unul dintre ele, un Mercedes, erau cinci prieteni, toți 19 ani, și toți au murit. Bild scrie ca o fata din mașina era…

- Primele imagini cu mama si fiul ei care au murit dupa ce un camion a intrat in masina lor pe o autostrada din Marea Britanie, scrie Mirror.co.uk. Nicola Courtney si baiatul ei de trei ani, Lucas Page, din Scunthorpe, au murit vineri in accidentul devastator de pe A180, langa Immingham, Marea Britanie.…

- Durere fara margini, in familia unei tinere in varsta de 17 ani, din comuna buzoiana Siriu, care și-a pierdut viața, sambata, intr-un accident rutier infiorator produs pe DN 10, la Nehoiu. Catalina avea 17 ani și era eleva a Liceului Teoretic „Nicolae Iorga” Nehoiu. Astazi se afla in mașina unei prietene…

- Accidentul a avut loc sambata seara, pe strada Polona din Timișoara. Copilul a fost accidentat mortal de o mașina, dupa ce a traversat strada prin loc nepermis, potrivit unui comunicat al IPJ Timiș, citat de site-ul local Tion. Potrivit autoritaților, un șofer in varsta de 34 de ani circula dinspre…

- Din primele cercetari rezulta ca vinovata de producerea accidentului este mama micuței, care nu a acordat prioritate autoturismului condus de un barbat din Vaslui, scrie Agerpres. „Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca in timp ce o tanara, de 25 ani, din Piatra Neamt, conducea un…

- Un bebeluș de 7 luni a fost ranit, vineri seara, dupa ce caruciorul in care era transportat de mama sa a fost lovit de o masina, pe DN 17, in judetul Bistrita-Nasaud, scrie News.ro. ”Politistii din cadrul Compartimentului Rutier al Politiei orasului Beclean au intervenit la un eveniment in trafic, pe…