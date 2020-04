Stiri pe aceeasi tema

- O comanda de 200.000 de maști de protecție ajunge cu un avion Tarom, in aceasta seara, pe Aeroportul Internațional Henri Coanda. Maștile sunt destinate medicilor care au grija de pacienții cu coronavirus. Comanda din aceasta seara și cele care vor mai urma sunt asigurate de compania Unifarm. Adrian…

- "Romania ocupa primul loc in regiune la numarul deceselor cauzate de COVID-19. Este rezultatul dramatic al incapacitații și superficialitații Guvernului PNL, care a crezut ca poate pacali la nesfarșit populația aplicand tactica ''teste puține = imbolnaviri puține''. Romanilor li se cere sa…

- In Bulgaria, populatia trebuie sa poarte in public masti de protectie, masura menita sa opreasca raspandirea noului coronavirus, relateaza luni dpa, potrivit Agerpres.Ministrul bulgar al Sanatatii Kiril Ananiev a declarat ca masurile se refera la locurile publice atat in interior cat si in…

- "Asa ne-a echipat Ministerul Sanatatii sa vedem un posibil bolnav de COVID-19. Noaptea 24 spre 25 martie. Se pare ca sectia UPU face eforturi sa ne asigure un echipament decent. Sa vedem cate echipamente ne va trimite Guvernul Izolatilor la Domiciliu. Si cand! Sa nu fim pozitivi pana atunci", declara…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Nelu Tataru susține ca cel mai rau scenariu pentru Romania ar insemna undeva la 10.000 de imbolnaviri. Pe de alta parte, scenariul bun arata promițator pentru țara noastra. Sunt ultimele informații cu privire la evoluția coronavirusului pe teritoriul Romaniei.…

- Romania va incepe in curand productia de materiale esentiale precum masti, combinezoane si biocide, a anuntat marti ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, care a adaugat ca ia in cacul inclusiv redeschiderea unor fabrici inchise care pot ajuta la productia de materiale…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat ca guvernul va avea o ședința dedicata noului coronavirus. Șeful de la Economie a mai spus ca principalul sector care va fi afectat de epidemie este turismul. Ministrul a fost intrebat de jurnalisti, la finalul unei conferințe, care va fiimpactul noului…

- Epidemia de coronavirus face noi victime in Iran. Cel mai recent bilant indica opt decese si 43 de imbolnaviri, scrie Reuters, citat de Agerpres.Iranul a inregistrat 15 noi cazuri de infectari cu noul coronavirus. In prezent, numarul imbolnavirilor se ridica la 43, iar bilantul deceselor a ajuns la…