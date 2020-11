Stiri pe aceeasi tema

- Acum este celebru datorita vocii sale, cu care a facut furori in lumea muzicii, insa daca nu facea bani din asta, Jador a marturisit la Antena Stars ce meserie ar fi ales sa practice. Artistul a luat pe toata lumea arin surprindere, caci nici vorba de vreo asemanare intre ceea ce visa și ceea ce face…

- Italia a revenit la restrictiile menite combaterii noului coronavirus, iar autoritatile dau semne ca nu accepta deloc sfidarea obligativitatilor, cum ar fi purtarea mastii in spatiile publice. O femeie a aflat pe propria piele cum raspund fortele de ordine intr-o astfel de situatie.

- Un urs de talie mica a murit dupa ce a fost lovit cu un par de o localnica. Ursul a intrat în gospodaria femeii și a încercat sa prinda niște pasari din curte. Femeia a lovit ursul cu un par pâna l-a omorât. …

- Jador a venit la Xtra Night Show și a vorbit despre noul sau reality show de pe Antena Stars și despre realitatea vieții sale, inclusiv despre unele secrete pe care nu mulți le știau pana acum. Atunci cand nu iși cumpara mașini și incalțaminte de 1500 de euro, se pare ca Jador e foarte generos cu familia…

- Jador a devenit rapid unul dintre cei mai indragiți artiști de la noi, iar de acum are propriul lui reality show la Antena Stars. Cantarețul ”a dat din casa” in episodul de astazi și a marturisit ca atunci cand se afla in Turcia a furat un ceas!

- Tragedie, azi noapte, in Jimbolia – o femeie a fost injunghiata mortal de soțul acesteia, in urma unui scandal. Barbatul a decis sa-și puna capat zilelor și s-a spanzurat apoi. Polițiștii au intrat in alerta, aproape de miezul nopții, cand un apel la 112 a anunțat ca o femeie a fost atacata. Victima…

- O mama impreuna cu ai ei sase copii au fost dati afara din avion de catre echipajul aeronavei, dupa ce fetita ei cea mai mica, in varsta de doi ani, a refuzat sa poarte masca. Cazul s-a petrecut miercuri, in Statele Unite, la bordul aeronavei ce apartine companiei JetBlue.