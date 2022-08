De ce a fost asasinată Daria Dughina? Intreaga societate rusa și nu numai este preocupata zilele acestea de moartea Dariei Dughina, fiica pseudo-ideologului Alexandr Gelievich Dughin confundat de unii ca marele strateg al razboiului din Ucraina ori un fel de Rasputin care il influențeaza din umbra pe președintele rus, Vladimir Putin. Totuși societatea rusa inca nu are norocul de un astfel de personaj care sa prabușeasca dinastia Putin așa cum a reușit Rasputin, cu toate ca avand un rol minor, sa destrame dinastia Romanovilor. Astazi se implinesc 6 luni de cand ucrainenii sunt macelariți la ei acasa, dar asta nu pare sa ii sensibilizeze… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

