Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Radulescu a luat decizia de a se retrage din lumina reflectoarelor și sa dea cat mai puține detalii despre viața ei personala. Vedeta a postat un mesaj pe Instagram, unde explica de ce a luat aceasta hotarare. Fanii erau obișnuiți sa o vada pe Mihaela Radulescu mereu pe micul ecran sau ca aceasta…

- Gina Pistol a fost in prima vacanța alaturi de fiica ei, Josephine. Vedeta a ales drept destinație litoralul romanesc, dar Smiley nu le-a insoțit. In exclusivitate pentru Antena Stars, prezentatoarea TV a marturisit din ce motiv nu a mers și artistul cu ele.

- Elena Gheorghe e o familista convinsa și a știut de mica ce inseamna o familie unita. Are și-n prezent o relație foarte stransa cu sora și fratele sau, pe care-l mai batea din cand in cand, in copilarie, intrucat se ținea tot timpul dupa ea, cand ieșea afara, cu prietenele. Motivul scandalului dintre…

- Adi de la Valcea este, in continuare, fara indoiala, unul dintre cei mai cunoscuți și totodata apreciați maneliști din țara noastra. Ei bine, cu toate acestea, artistul nu a mai fost vazut de multa vreme nici pe micile ecrane, nici in luminile reflectoarelor. Nici la evenimente nu mai merge atat de…

- Oana Roman trece printr-o situație dificila, asta dupa ce mama ei a fost internata in spital. Vedeta a fost nevoita sa-și anuleze vacanța in care trebuia sa mearga cu fiica ei, Isabela. Oana Roman a marturisit pe rețelele de socializare ca avea totul rezervat pentru a merge pe litoralul romanesc, insa…

- Adda a trecut prin momente dificile, asta dupa ce a aflat in urma cu cateva luni ca sufera de Bolerioaza. Cantareața a decis sa faca o schimbare radicala in viața ei și sa dea cateva kilograme jos. Artista a decis sa țina o dieta și sa aiba un stil de viața cat mai sanatos pentru a nu mai fi criticata…

- Carmen Tanase, in varsta de 61 de ani, este una dintre cele mai apreciate actrițe de teatru și film din Romania. In curand, aceasta poate fi vazuta in serialul „Clanul”, difuzat la Pro TV. Vedeta, a vorbit recent despre cat caștiga un actor, dupa 40 de ani de cariera. „Daca lucrezi doar la stat este…

- Emilia Mușala a fost puternic afectata dupa ce vila in care locuiește a fost sparta de doua ori la rand. Vedeta a fost nevoita sa faca terapie, iar o lunga perioada de timp a dormit numai cu lumina aprinsa.