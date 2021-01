Diana Șoșoaca a trait luni seara o rușine inimaginabila, motiv pentru care, a parasit platoul emisiunii in cadrul careia era invitata. Totul s-a intamplat dupa ce moderatorul emisiunii i-a atras atenția senatoarei ca da dovada de lipsa de politețe fața de ceilalți invitați. Diana Șoșoaca, replici taioase cu Mihai Gadea Avocata AUR a fost invitata in cursul serii de ieri in emisiunea „Sinteza Zilei”, moderata la Mihai Gadea, la Antena3. Alaturi de ea s-au aflat mai mulți medici și jurnaliști, fiecare dintre aceștia, exprimandu-și parerile referitoare la subiectele dezbatute. Cu toate acestea, Diana…