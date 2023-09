Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Nicolescu (46 de ani), noul administrator special al SC Dinamo 1948, și-a luat rolul in serios. Aprobarea planului de reorganizare modificat, al doilea dupa cel respins in decembrie 2022, reprezinta principala prioritate pe agenda oficialului numit in funcție pe 17 august 2023, in locul lui Vlad…

- Dinamo a caștigat o prima batalie in instanța cu Diego Fabbrini (32 de ani). Judecatorul sindic de la Tribunalul București a respins ca neintemeiata contestația formulata de fotbalistul italian, prin care incearca sa blocheze aprobarea noului plan de reorganizare. Decizia nu este definitiva, poate fi…

- Dinamo iși trimite vineri dimineața reprezentanții la Tribunalul București, conform programarii, insa nu sunt siguri ca speța se va judeca, avand in vedere greva magistraților, inceputa miercuri! De-abia la fața locului, avocații lui Dinamo vor afla daca se va respecta termenul privind noul plan de…

- Curtea de Apel București intra in greva de miercuri, iar cei de la Dinamo nu știu daca speța lor de vineri, 23 iunie, amanata oricum de mai multe ori, se va mai judeca la ziua și ora stabilita. Pregatindu-se in paralel de sezonul competițional și de posibilitatea de a promova un nou sistem de finanțare,…

- Andrei Nicolescu (47 de ani), președintele executiv de la Dinamo, a explicat pentru GSP.ro care sunt așteptarile sale și ale clubului vizavi de implementarea noului plan de reorganizare, și-a expus și punctul de vedere vizavi de mail-ul trimis saptamana trecuta, dar și care sunt primele efecte ale implementarii…

- Astazi, la Tribunalul București, judecatorii au pe masa dosarul noului plan de reorganizare propus la Dinamo. Ședința este programata sa inceapa la ora 11:00, iar Gazeta Sporturilor are un reprezentant in sala. „Cainii” se așteapta ca verdicul sa vina astazi. La termenul din data de 25 iunie, judecatorul…

- Tribunalul București a confirmat vineri starea de insolvența constatata de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 262/17.03.2023. Dupa ce Curtea de Apel București a respins, in doua randuri, solicitarea Euroins Romania Asigurare Reasigurare S.A. de a suspenda aplicarea deciziei A.S.F.,…

- ”CITR filiala Bucuresti a fost numit de catre Tribunalul Bucuresti lichidator judiciar al Euroins”, anunta casa de insolventa. In cazul acestui faliment, rolul lichidatorului judiciar, conform mandatului legal, este acela de a gestiona lichidarea companiei si de se asigura ca se recupereaza cat mai…