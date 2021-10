Stiri pe aceeasi tema

- Elevii ar urma sa fie testați de doua ori pe saptamana: Este nevoie de 70 de milioane de teste pana la finalul semestrului Elevii ar urma sa fie testați de doua ori pe saptamana: Este nevoie de 70 de milioane de teste pana la finalul semestrului Sorin Cimpeanu a declarat astazi ca elevii ar urma sa…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, luni, ca vor fi cumparate circa 70 de milioane de teste pe baza de saliva pentru școli. Premierul Florin Cițu a solicitat Agenției Naționale a Medicamentului sa elaboreze astazi cerințele minime de performanța, pentru a fi transmise Oficiului Național…

- Avalanșa de cereri de testare a elevilor ridica semne de intrebare, spune ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. In primele 3 saptamani de școala nu a existat nici macar o cerere in toata țara de testare a copiilor diagnosticați pozitiv care vor sa revina la școala in a 8-a zi. Cimpeanu a anunțat,…

- "In primul rand, școala e privita ca o activitate esențiala. S-a abilitat Ministerul Sanatații pentru a identifica acele teste covid și sa comunice acest lucru catre ONAC. Școala e o activitate esențiala, sunt foarte multe locații in care activitațile se desfașoara. Școala trebuie sa se inchida ultima,…

- Miniștrii Educației și Sanatații au semnat, vineri seara, ordinul comun care prevede noile reguli pe baza carora vor funcționa toate școlile și gradinițele din Romania incepand de luni, 4 octombrie. Documentul prevede ca o școala sau gradinița se inchide și trece la invațamant online cand jumatate dintre…

- Potrivit Ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, grupul a decis, de asemenea, adoptarea de masuri suplimentare avand ca obiectiv amplificarea testarii in școli, prin formularea unei solicitari catre Agenția Naționala a Medicamentului cu privire la aprobarea utilizarii testelor non-invazive pe baza de…

- "Dupa discutiile avute cu specialistii din Comisia de boli infectioase si conducerea Agentiei Nationale a Medicamentului, vom studia posibilitatea eliberarii acestui medicament in ambulatoriu, prin farmaciile de circuit inchis din cadrul spitalelor, gratuit, numai cu prescriptie medicala si cu urmarirea…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat la B1 TV ca este inacceptabila continuarea pierderii prin sistemul de invatamant online si ca in acest moment varianta luata in calcul este inceperea scolii din 13 septembrie, in format fizic. „Suntem in contact permanent si cu Ministerul Sanatatii,…