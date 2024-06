Ciolacu: „Va fi o reformă fiscală” Anunțul premierului Premierul Marcel Ciolacu a transmis, luni, ca va exista o reforma fiscala. El a precizat ca acest lucru nu inseamna ca vor fi introduse mai multe taxe și „sub nicio forma” nu se va mari TVA la alimente și medicamente. Premierul nu a exclus ca Romania sa ramana cu cota unica, dar a precizat ca Romania nu mai are in acest moment o cota unica și este nevoie de o dezbatere publica in acest sens. In ce privește impozitare progresiva, el a spus ca aceasta poate fi pe venituri excepționale sau pe praguri pe venituri cumulate. „Va fi o reforma fiscala. O reforma fiscala nu inseamna… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

