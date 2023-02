Stiri pe aceeasi tema

- "La gripa, pentru ca am avut doi ani de pauza, am avut masurile pentru COVID. Acestea ne-au protejat si de gripa si circulatia virusurilor gripale a fost mult mai redusa in ultimii doi ani, inclusiv in emisfera sudica In momentul de fata, circulatia virusurilor gripale a gasit o populatie care nu se…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a confirmat ca se inregistreaza in tara, similar celorlalte state europene, un trend crescator al cazurilor de COVID, fara sa exista motive de ingrijorare, majoritatea cazurilor fiind forme usoare. „Exista o crestere a cazurilor de COVID. Daca va uitati la numarul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca la finalul lunii noiembrie vor sosi in tara primele doze de vaccin anti-COVID-19 adaptat la variantele Omicron BA4 si BA5 si ca se va vaccina cu doza a patra impotriva acestei boli. "Pandemia de COVID-19 este o problema la nivel global, dar manifestarile…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca la finalul lunii noiembrie vor sosi in tara primele doze de vaccin anti-COVID-19 adaptat la variantele Omicron BA4 si BA5 si ca se va vaccina cu doza a patra impotriva acestei boli, relateaza Agerpres. „Pandemia de COVID-19 este o problema la nivel…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anuntat startul vaccinarii cu doza a 4-a de vaccin anti COVID nou, eficient pe noile tulpini COVID. Trei milioane de doze cu ser adaptat la tulpinile actuale vor fi livrate de producator.In continuare insa, Romania pierde sute de milioane de euro pe vaccinurile…

- Vaccinul adaptat noilor tulpini COVID-19 va ajunge in Romania pana la sfarsitul lunii noiembrie, a declarat marti ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, citat de Agerpres. „Ajunge tarziu in Romania pentru ca eu am o responsabilitate fata de banii publici. Pentru ca a fost un proces lung de negociere,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca in total sunt 6 milioane de doze de vaccin anti-COVID, in Romania, care au expirat sau care vor expira, acestea urmand sa fie casate. Rafila a mai spus ca a reusit sa negocieze ca, in loc de 11,2 milioane de doze cate erau in contract de cumparat…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca in total sunt 6 milioane de doze de vaccin anti-COVID, in Romania, care au expirat sau care vor expira, acestea urmand sa fie casate. Rafila a mai spus ca a reusit sa negocieze ca, in loc de 11,2 milioane de doze cate erau in contract de cumparat…