De când se va plăti parcarea în cartiere la Timișoara Parcare cu plata doar in zona centrala, pana la 1 martie 2022 Cu excepția zonei 0, in restul Municipiului Timișoara se suspenda plata parcarii pana la 1 martie 2022. Astfel, pentru perioada 01 ianuarie – 01 martie 2022 nu se elibereaza abonamente pentru parcare. Parcarea cu plata va fi obligatorie doar in Zona 0 a orașului, semnalizata cu panouri de informare verzi, zona demarcata de Inelul 1 de trafic. Tarifele aplicabile pentru Zona 0 sunt aceleași ca pana in acest moment, respectiv: 3,00 lei/ora tarif Apel Bip și Card Bancar 0,75 euro/ora tarif SMS Și sunt valabile de luni pana vineri intre… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu excepția zonei 0, in restul orașului se suspenda plata parcarii pana la 1 martie 2022, a anunțat, joi, Primaria Timișoara. Astfel, pentru perioada 1 ianuarie – 1 martie 2022 nu se elibereaza abonamente pentru parcare. Parcarea cu plata va fi obligatorie doar in zona 0 a orașului, semnalizata cu panouri…

- Cu excepția zonei 0, in restul Timișoarei se suspenda plata parcarii pana la 1 martie 2022. Astfel, pentru perioada 01 ianuarie – 01 martie 2022 nu se elibereaza abonamente pentru parcare. Parcarea cu plata va fi obligatorie doar in Zona 0 a orașului, semnalizata cu panouri de informare verzi, zona…

- La judecatoria Chisineu Cris a fost inaugurata camera speciala pentru audierea minorilor, amenajata la initiativa judecatorului Izabella Reka Tarau – Radvanski, presedintele Judecatoriei Chisineu Cris, cu sprijinul primarului orasului Chisineu Cris Florin-Flavius Chereji si al consilierilor locali.…

- Multe persoane care ajung in București poate nu au suficient timp sau nu realizeaza ca parcheaza pe un loc cu plata. Iata ce se intampla daca parchezi in centrul Bucureștiului și nu platești parcarea. Incepand din 2018, numarul de parcari cu plata in zonele centrale și ultracentrale din Capitala a tot…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat joi ca a autorizat la plata ajutorul de minimis aferent programului de sustinere a productiei de plante aromatice pentru anul 2021, suma totala autorizata la plata fiind de 1.012.502 lei, informeaza News.ro . „Agentia de Plati si Interventie…

- Un proiect de hotarare de consiliu local prin care se dorește transformarea orașului Bicaz in stațiune turistica de interes local este supus aprobarii Consiliului Local, in 28 octombrie 2021. Conform referatului de aprobare, Primaria vrea sa depuna la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) va demara, incepand de luni, Campania de plata in avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plata in anul 2021, anunta un comunicat al agentiei. Potrivit sursei citate, APIA isi propune, in perioada de acordare a avansului, 18 octombrie…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca incepand cu data de 18 octombrie 2021 va demara Campania de plata in avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plata in anul 2021. CITEȘTE ȘI: Calinic, prezent la examenul aspirantilor la preotie In conformitate cu Regulamentul…