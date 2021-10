Stiri pe aceeasi tema

- Cand ești Marius Șumudica poți face orice, chiar și atunci cand n-ai de lucru. De exemplu acum, cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele antrenorului și tocmai de aceea va prezentam imagini cu el prins in ”offside”. Vedeta a incalcat…

- Anca Serea nu este doar o mama eroina, ci am putea sa o numim cu ușurința și ”femeia cameleon”. Avem imagini rare cu diva noastra și asta pentru ca cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele ei. Ce am surprins? Ei bine, deocamdata…

- Ezitari la nivel ministerial, cand a venit vorba de salariul minim. Recent instalat in fotoliul de ministru al Finanțelor, liberalul Dan Vilceanu a ieșit, marți, intr-o conferința de presa. Iar la un moment dat, a fost intrebat de o jurnalista daca știe cat e salariul minim in mana – net – in Romania.…

- Avem imagini senzaționale cu un fiu de milionareasa prins in offside chiar in mijlocul Bucureștiului, surprinse, bineințeles, de cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania. Vorbim acum de Andrei Sota care a cam uitat de bunele maniere și s-a descalțat…

- Irina Rimes iubește cu patos, și tot cu patos iși traiește viața și iubitul ei. Francezul David Goldcher s-a obișnuit cum nu se poate mai bine cu Romania, insa manierele credem cu tarie ca și le-a uitat in țara lui Moliere. Iata cum l-au surprins paparazzi SpyNews.ro in timpul unei zile obișnuite a…

- Honorius Prigoana este o persoana extrem de discreta in ceea ce privește viața lui personala, dar nu știm cum se face ca paparazzi Spynews.ro il prind de fiecare data pe picior greșit. Fiul celebrului afacerist Silviu Prigoana parca a și uitat de toate regulile de circulație și a dat fuga pana la un…

- Toata lumea vrea mașini scumpe, dar nu toți renunța la comoditate. Ei bine, Lino Golden lasa totul in urma atunci cand este vorba de bolidul sau de lux, fiind dispus sa renunțe chiar și la propria sa imagine. Recent, cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene…