Stiri pe aceeasi tema

- Premierul și liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, la Europa FM, ca „nu vom avea o lege a salarizarii pusa in aplicare pe anul viitor”, el estimand ca aceasta se va aplica din 2025. La randul sau, liderul PNL, Nicolae Ciuca, a spus la Digi 24, ca nu i s-ar parea corect „sa venim cu o astfel de…

- „Pentru ca am vorbit despre stabilitate, predictibilitate si de incredere, vreau sa fac o mentine absolut necesara. Cred ca asteptati de la noi un angajament ferm vizavi de ceea ce inseamna mentinerea fiscalitatii pentru anul 2024. Am avut discutii in coalitie, este o linie peste care Partidul National…

- „Pentru ca am vorbit despre stabilitate, predictibilitate si de incredere, vreau sa fac o mentine absolut necesara. Cred ca asteptati de la noi un angajament ferm vizavi de ceea ce inseamna mentinerea fiscalitatii pentru anul 2024. Am avut discutii in coalitie, este o linie peste care Partidul National…

- ”Pentru ca am vorbit despre stabilitate, predictibilitate si de incredere, vreau sa fac o mentine absolut necesara. Cred ca asteptati de la noi un angajament ferm vizavi de ceea ce inseamna mentinerea fiscalitatii pentru anul 2024. Am avut discutii in coalitie, este o linie peste care Partidul National…

- Senatorul PSD, Bogdan Matei, nu s-a aratat deranjat de dilema moderatorului daca e șansa ori ghinion participarea premierului la prezidențiale. Intrebat fiind daca ”exista ca Ciolacu sa nu fie candidatul PSD la alegerile prezidențiale”, senatorul a raspuns ca nu exista (șanse – n.r.) din motive de…

- Președintele PNL și al Senatului, Nicolae Ciuca, a vorbit in cadrul emisiunii „La Cina”, difuzata sambata seara la Digi24, și despre locurile din Romania pe care prefera sa le viziteze, spunand ca n-a fost niciodata „in concediu sau in vacanța sau in city-break in strainatate”. El a mai spus ca ii place…

- „In linia dialogului cu mediul de afaceri, am avut astazi o discutie deschisa si aplicata cu reprezentantii Consiliului Investitorilor Straini din Romania. Intre subiectele pe care le-am abordat au fost implicarea mediului de afaceri in dezvoltarea durabila a economiei romanesti, identificarea sprijinului…

- ”In linia dialogului cu mediul de afaceri, am avut astazi o discutie deschisa si aplicata cu reprezentantii Consiliului Investitorilor Straini din Romania. Intre subiectele pe care le-am abordat au fost implicarea mediului de afaceri in dezvoltarea durabila a economiei romanesti, identificarea sprijinului…