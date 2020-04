Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Ortodoxa Romana a anuntat noi reguli pentru sarbatorile de Florii si de Paste. Pelerinajul de Florii nu se mai tine anul acesta, iar in noaptea de Inviere, credinciosii pot iesi in fata casei cu o candela sau lumanare, pentru a primi Lumina Sfanta.

