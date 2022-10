De astăzi, schimbare majoră pentru șoferii români implicați în accidente. Amiabila se poate completa online, pe telefon Schimbare majora pentru șoferii implicați in accidente pe șoselele din Romania. De astazi, nu mai trebuie sa iși faca griji daca nu au la ei un formular de ințelegere amiabila, pentru ca documentul poate fi completat și online. Nu tebuie decat sa descarce aplicația mobila “Amiabila”, sa creeze un cont, iar la final sa trimita constatarea completata direct firmei de asigurari. Șoferii vor putea inclusiv sa deseneze schița accidentului. Șoferii au acces, incepand de astazi, la o aplicație de mobil conectata la toți asiguratorii RCA, prin care vor putea completa in format electronic constatarea amiabila… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

