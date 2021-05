Stiri pe aceeasi tema

- Seful DSU, Raed Arafat, a precizat, joi, ca s-a impus ca persoanele care insotesc copiii in locurile de joaca sa fie vaccinate in timul rand pentru protectia lor. ”Copiii nu se vaccineaza. Te duci acolo si sunt copiii de la n familii care se joaca, automat esti expus”, afirma Arafat.

- Irlanda de Nord este ultima provincie britanica ce relaxeaza restrictiile legate de coronavirus, ramase in vigoare de la Craciun, relateaza luni DPA. Barurile, restaurantele si cafenelele au voie acum sa isi serveasca clientii in interior, in timp ce hotelurile si muzeele se pot de asemenea…

- Comitetul Minicipiului București pentru Situații de Urgența (CMBSU) a decis in ședința de sambata noile reguli pentru prevenirea epidemiei COVID-19, in condițiile eliminarii unor restricții, transmite Mediafax. In spațiile publice, piețe, targuri, balciuri, talciocuri, stații pentru transportul…

- Premierul Florin Citu a anuntat dupa sedinta de Guvern, ca au fost adoptate masurile de relaxare care se aplica din 15 mai, fiind modificata Hotararea de Guvern pentru prelungirea starii de alerta. Masurile de relaxare intra in vigoare de pe data de 15 mai 2021, adica dupa miezul nopții. Astfel, Se…

- Guvernul a prelungit starea de alerta, permițand organizarea de evenimente-test. Este vorba de evenimente sportive sau culturale/artistice cu depașirea capacitații de 50%. Insa accesul va fi permis persoanelor care... The post Noi relaxari ale restricțiilor: Guvernul permite organizarea de evenimente…

- In Franța, nunțile se vor putea relua, in interior și in aer liber, incepand cu data de 19 mai, iar vestea a fost primita cu ușurare de francezii care au amanat ceremoniile de mai multe ori. Exista un plan de extindere a numarului de invitați in cateva etape. Ceremoniile ar putea fi reluate incepand…

- Din 1 iunie, restaurantele și hotelurile ar putea funcționa la 100% din capacitate, pentru persoanele vaccinate anti-COVID, și tot de la aceeși data se va putea renunța la purtarea maștii... The post Cițu, despre masurile care ar putea fi luate de la 1 iunie: Restaurantele și hotelurile, la 100% din…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati a decis ca incepand cu data de 22 martie 2021, municipiul Galati intra in scenariul ROSU, avand o rata de infectare de 3,17 /1000 de locuitori. Astfel, conform Hotararii de Guvern nr. 293, vor intra in vigoare mai multe restrictii. Dintre acestea…