DE-ALE SUFLETULUI. Gabriella Gujdár, psiholog clinician: Oferiți atenție adolescenților din viața voastră! In general, adolescentii care procedeaza in acest fel nu se simt bine in familie, nu simt atenție, validare, afecțiune, nu se simt importanti. Pornind de la premisa ca mediul familial nu este unul abuziv și toxic, un asemenea act de evadare imi transmite ca intre adolescentul fugar și parinții sai s-a produs candva o deconectare, care in timp s-a transformat intr-un gol emoțional peste care cele doua parți nu au mai putut trece. A fost nevoie ca acel gol sa fie umplut cu altceva: cu atenția venita din exterior și dintr-un mediu aflat printre cele mai periculoase posibil, pe care adolescentul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

