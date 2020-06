Stiri pe aceeasi tema

- Crima infioratoare in satul Bozanta Mica, comuna Recea, județul Maramureș. O femeie și-a ucis copilul in varsta de doar 10 ani, sufocandu-l in somn, informeaza site-ul jurnalistului Vasile Dale. Dupa ce a comis fapta, femeia ar fi incercat sa se sinucida. Ea a fost salvata de echipajul medical al Serviciului…

- Tragedia s-a petrecut in localitatea Bozanta Mica, comuna Recea. Femeia a fost profesoara și avea doi copii: un baiat de 10 ani și un baiat de 4 ani. Oamenii spun ca micuțul de 4 ani a sunat dupa ajutor spunandu-le rudelor ca mama lui vrea sa ii omoare frațiorul, potrivit vasiledale.ro. Localnicii…

- Prejudiciul estimat de catre politisti: 100.000 de lei! Ieri, polițiștii de la Compartimentul de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Ploiești, cu sprijinul colegilor din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Calarași, au efectuat trei percheziții pe raza municipiilor Ploiești…

- Un incendiu a cuprins noaptea trecuta trei gospodarii din localitatea valceana Tomsani. Initial focul s-a declansat la acoperisul unei case, dupa care s-a extins la alte doua gospodarii invecinate Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „General Magheru” al judetului…

- Ploaia a adus grindina in mai multe localitati din judetul Galati, si ieri, si astazi. Ieri, 02 mai 2020, in localitatea Independenta, dar si pe DN 224D, drumul de la Galati la Cuca, grindina a lovit cateva zeci de minute. Duminica, 03 mai, la Matca, grindina a lovit localitatea care s-a aflat sub cod…

- Accident mortal. De o moarte cumplita a avut parte un barbat in localitatea clujeana Poiana Horea, comuna Beliș. Autoturismul condus de acesta a parasit partea carosabila și s-a rasturnat in raul care traverseaza localitatea. Potrivit localnicilor, barbatul nu ar fi murit pe loc, dar nici nu i-a sarit…

- Muzeul de Istorie din New York a inceput deja sa stranga obiecte pentrucolecție, precum maști, dezinfectanți, manuși, fotografii și alte obiectepersonale care ilustreaza criza pandemiei de coronavirus.„Acesta este un moment istoric care va ramane in memoria tuturor”, spunedirector muzeului din New York,…