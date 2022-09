Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Literaturii Romane din București organizeaza, de luni pana in 18 septembrie, cea de-a XI-a ediție a Targului Național al Carții de Poezie și a XII-a ediție a Festivalului Internațional de Poezie București (FIPB). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fundația Orange contribuie la promovarea artei lirice in Moldova și susține, in calitate de partener general, organizarea celei de-a 30-a ediții a Festivalului Internațional de Opera și Balet „Maria Bieșu”.

- Timp de o saptamana, in perioada 22-28 august, la Falticeni, s-au desfasurat editia a XII-a a Festivalului International de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic", „Draga Film Fest" - editia a II-a si Festivalul „Falticeni Folk" - editia a IV-a, ...

- „Diseara ne vedem in Crang, la Festivalul Internațional al Artelor”, este invitația lansata de Mihai Margineanu, care va canta in aceasta seara, incepand cu ora 19.30, la Obelisc, impreuna cu trupa BANDA din componența careia fac parte: Cristi Horia – vioara, Michele Vișan – chitara acustica, Vasile…

- In perioada 19-22 august 2022, o delegație a Municipiului Campia Turzii se va deplasa in Ungaria cu ocazia „Festivalului Internațional de Dans Folcloric” care se desfașoara in orașul Mohacs. Delegația este formata din primarul Municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, consilierul local Calin Sorin…

- Muzica militara a fanfarei Diviziei 2 Infanterie „Getica” a rasunat și la Braila, in perioada 1-3 iulie, acolo unde a avut loc cea de-a XV-a ediție a Festivalului Internațional al Muzicilor Militare. Militarii buzoieni nu au dezamagit și au oferit momente de excepție ascultatorilor, debutand cu imnul…

- In perioada 1 – 3 iulie, municipiul Radauți va gazdui zilele orașului și cea de-a XXIX-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Arcanul”. La festival vor participa aproximativ 20 de ansambluri artistice din Serbia, Polonia, Ucraina, Turcia, Slovenia, Republica Moldova și Romania. Vineri, 1…

Festivalul Internațional de Teatru de la Turda continua azi cu ultima zi in care artiștii vor oferi publicului noi reprezentații, in diverse locații din oraș. In programul zilei de azi, sunt...