- Luni, 10 mai, la Paraclisul Universitar din Pitești a avut loc o mare sarbatoare a micii comunitați ecleziastice. Este vorba despre hramul care a avut loc in cinstea Sfantului Simon Zelotul-Canaanitul, ocrotitorul acestui salaș de cult in care se intalnesc in stil modern știința și religia. La slujba…

- In Saptamana Mare, cea de dinaintea Invierii Domnului, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a desfașurat o activitate filantropica pentru angajații de la spații verzi, ai orașului Mioveni. Cu aceasta ocazie, Parintele Slujitor, Diaconescu Andrei, de la Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel a oferit…

- Daruri pentru zonele izolate și pentru mamele și pruncii nou nascuți de la Spitalul Județean de Urgența Pitești. Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, prin Sectorul Social, Filantropic și de Misiune, a desfașurat o acțiune filantropica in cateva catune izolate din comuna Uda, din cadrul Protoieriei…

- Arhiepiscopia Argesului si Muscelului a achizitionat materiale de constructie in valoare de 20.000 de lei pentru o familie din Bratesti – Arges a carui imobil a fost afectat de un incendiu, scrie Basilica.ro. Suma a fost stransa de eparhie in urma unei colecte initiate in protopopiatele Curtea…

- Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, Sectorul Invațamant și Activitați cu Tineretul -Biroul de Cateheza, a organizat o activitate catehetica și artistica de incondeiat oua in Parohia Batușari, Protoieria Curtea de Argeș. CITESTE SI: INFOTRAFIC: RESTRICTII DE CIRCULATIE PE DN65 PITESTI-SLATINA…

- Arhiepiscopia Argesului si Muscelului s-a autosesizat dupa postarea unei pitestence pe o retea de socializare si sustine ca face cercetari la o biserica din Pitesti, unde preotii ar fi pretins la un botez, potrivit femeii, o suprataxa de 1.400 de lei.

- Departamentul Pro Vita, din cadrul Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor, lanseaza campania „Dincolo de fiecare chip exista o inima!”, informeaza Basilica.ro. Campania are ca scop cultivarea unor atitudini de acceptare și integrare a copiilor cu dizabilitati fizice și cu aspect fizic…